Jak se podle vás změnilo podnikatelské prostředí v Česku za posledních 20 let?

Václav Svoboda, advokát, partner, SVO&KO

Před 20 lety trvalo založení firmy týdny, dnes to jde online za pár minut. Dopisy a faxy nahradily e‑maily a messengery. V roce 2005 byl smartphone luxus a každý ho chtěl, dnes z něj obsloužíte půlku agendy a přemýšlíte, jak být alespoň pět minut bez něj. Svět se zmenšil a zrychlil. Narostla efektivita. Zvýšil se tlak. Firma roku tak ukazuje, jakou houževnatost museli podnikatelé v této době prokázat.

Jana Tahalová, specialista marketingu, ÚJV Řež

Úplně zásadní samozřejmě byl náš vstup do EU. Podnikání v Česku se za 20 let stalo digitalizovanější, globalizovanější, regulovanější, nákladnější a mnohem více orientované na technologie, inovace a kvalitu než dříve.

Jiří Kovařík, head of external communication & sales, Burza cenných papírů Praha

Za posledních dvacet let se podnikatelské prostředí v Česku změnilo opravdu zásadně. České firmy výrazně vyspěly – a to jak v ambicích, tak v přístupu k financování i celkovém sebevědomí. Ještě před několika lety byly tuzemské podniky častěji vnímány jako cíle pro převzetí zahraničními hráči a řada podnikatelů své firmy skutečně budovala s vidinou prodeje.

Dnes je situace opačná: české firmy se stále častěji prosazují v zahraničí, nejsou jen akvizičními cíli, ale samy aktivně provádějí akvizice a rozšiřují své působení. Na kapitálovém trhu to vidíme velmi dobře. Příkladem může být Colt CZ Group, která ilustruje posun od lokální úspěšné firmy k mezinárodnímu hráči s globálními ambicemi.

Co je podle vás hlavním kritériem úspěšného malého a středního podnikání v roce 2025?

Dušan Klimek, corporate sales & e‑mobility manager značky Volkswagen, Porsche Česká republika

Základem úspěchu jsou kvalitní pracovníci, kteří nejen disponují potřebnými odbornými dovednostmi, ale zároveň sdílejí hodnoty firmy a aktivně přispívají k rozvoji podnikání.

Dobrá firemní atmosféra podporuje motivaci, snižuje fluktuaci a zvyšuje kreativitu – což je klíčové ve stále dynamičtějším podnikatelském prostředí. Druhým pilířem je schopnost inovovat.

V roce 2025 je pro malé a střední podniky zásadní vytvářet inovativní produkty, služby i interní procesy, a tak rychle reagovat na změny na trhu, digitalizaci i rostoucí očekávání zákazníků. Podniky, které dokážou efektivně využívat nové technologie, optimalizovat provoz a přinášet zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu, mají výrazně vyšší šanci uspět.

Výsledkem těchto dvou faktorů – kvalitního týmu a inovací – jsou pozitivní ekonomické výsledky, které umožňují firmě dále růst, investovat a posilovat svou konkurenceschopnost. Úspěch tedy nevzniká náhodou, ale jako důsledek dlouhodobého budování firemní kultury a neustálého hledání nových cest, jak dělat věci lépe.

Jiří Kovařík

Schopnost reagovat dynamicky na výzvy, které přináší podnikání – takže flexibilita. Schopnost využívat různé formy financování pro svůj provoz, ale hlavně růst – takže diverzifikace financování. Schopnost vychovávat talentované pracovníky a následně schopnost tyto talenty ve firmě udržet – takže firemní kultura. 

Marek Dvořák, ředitel segmentu pro živnostníky a malé firmy, Moneta Bank

Za klíčovou považuji schopnost kombinovat flexibilitu s kvalitním řízením. Úspěšní podnikatelé se umí rychle přizpůsobovat změnám na trhu, ale zároveň mají jasno ve svých financích, strategii a dlouhodobých cílech.

Důležitou roli hraje také digitalizace, která dnes výrazně zjednodušuje provoz a otevírá nové možnosti růstu. A nesmíme zapomenout na lidskou stránku – kvalitní služby a poctivé vztahy se zákazníky jsou stále tím, co odlišuje úspěšné podniky od těch ostatních.

Firma a živnostník roku

Proč má projekt, jako je soutěž Firma roku a Živnostník roku smysl i po 20 letech?

Václav Svoboda

Soutěž má i dnes zásadní význam, protože pomáhá veřejně ocenit firmy, které fungují zodpovědně, profesionálně a stabilně – často přesto, že nemají masivní mediální dosah.

Navíc Firma roku a Živnostník roku slouží jako motivace pro ostatní – inspiruje, upozorňuje na osvědčené přístupy a standardy. V kontextu českého trhu, kde stále existují bariéry zejména pro mladé a menší podniky, je podpora těch, které se etablovaly a prosperují i navzdory výzvám, velmi důležitá. V neposlední řadě je skvělé mít možnost se vzájemně potkat a nasdílet společné zkušenosti.

Marek Dvořák

Tento projekt má smysl právě proto, že se podnikání neustále vyvíjí a každý rok přináší nové výzvy i příležitosti. Soutěže jako tyto dávají podnikatelům příležitost zviditelnit se, získat odbornou zpětnou vazbu a především inspirovat ostatní svým příběhem.

V regionálním kontextu navíc posilují povědomí o tom, jak důležitou roli mají malé a střední firmy pro českou ekonomiku. I po dvou desetiletích je to platforma, která podporuje podnikatelské prostředí a oceňuje práci lidí, kteří posouvají tuzemský byznys kupředu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

