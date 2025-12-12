Moneta Bank je hrdým titulárním partnerem soutěže Živnostník roku už pěknou řádku let. Každoročně u soutěže je i Marek Dvořák, ředitel sekce pro živnostníky a drobné podnikatele Monety Bank.

Co by podle vás nemělo chybět správnému živnostníkovi?

Správný živnostník by měl mít především schopnost propojit odbornost s praktickým nadhledem. Nestačí jen umět dobře své řemeslo, důležitá je i schopnost plánovat, vyhodnocovat nové příležitosti a rozumět vlastní finanční situaci. Zásadní roli hraje i vytrvalost a chuť učit se novým věcem, protože dnešní trh je velmi dynamický a proměnlivý. A určitě nesmíme zapomenout na zdravou dávku odvahy.

U nejednoho z živnostníků na porotách zaznívalo, že jejich prvotním cílem není kvantita, že si zakládají na kvalitě a lokálnosti. Jak se na poměr kvality a kvantity díváte vy jakožto zástupce banky?

Věřím, že podnikatelé, kteří staví na kvalitě a pevném vztahu se zákazníky, mají větší šanci dlouhodobě uspět. Kvantita má smysl až ve chvíli, kdy je vybudován stabilní základ – kvalitní produkt, jasná strategie a dobré jméno. Lokálnost navíc stále více rezonuje u spotřebitelů, kteří chtějí vědět, kdo a jak jejich produkty vytváří.

Proč by si malí a střední podnikatelé měli vybrat právě vás jako bankovní instituci, které svěří své finance nebo si je od ní půjčí?

Podnikatelé mají v Monetě jistotu, že na své podnikání nejsou sami. Každý z nich má k dispozici vlastního prémiového bankéře, na kterého se mohou obrátit, kdykoli potřebují poradit nebo rychle vyřešit konkrétní situaci. Nabízíme širokou škálu produktů pro malé a střední podniky a dbáme na to, aby naše služby byly maximálně praktické. Naším cílem je být spolehlivým partnerem, který živnostníkům usnadní každodenní fungování i klíčová investiční rozhodnutí.

Kam se malé a střední podnikání posunulo za tu dobu, co máte tuto oblast v bance na starosti?

Posun je obrovský, dnešní podnikatelé pracují výrazně rychleji a flexibilita je klíčová. Vidím, že umí efektivně využívat data, automatizaci a procesní řízení – což bylo dříve běžné především u velkých korporací. Vnímám také silnou chuť inovovat a ochotu pracovat s moderními nástroji. Rostoucí je i zájem o lidi uvnitř firmy a o udržitelnost v rámci komunit, ve kterých působí. A je několik věcí, které se za tu dobu nezměnily: extrémní důraz na kvalitu, obrovské pracovní nasazení a množství energie a času, které podnikatelé své práci věnují.

Firma a živnostník roku

Stáhněte si přílohu v PDF

Co živnostníci nejvíce postrádají?

Často jim chybí čas na rozvoj byznysu – místo toho musí věnovat velkou část energie administrativě a měnícím se povinnostem. V některých oborech je problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků a tlak na rychlé dodávky. Samozřejmě mnoho podnikatelů stále pociťuje nejistotu na trhu. O to důležitější je mít spolehlivé partnery a služby, které jim některé procesy ulehčí.

Podnikatelské soutěže letos slaví 20 let. Co byste jim popřál dál?

Především, aby i v dalších dvaceti letech dokázaly propojit podnikatele napříč regiony a obory a byly platformou, která inspiruje a motivuje k dalšímu růstu. Soutěže tohoto typu mají ohromný význam – dávají podnikatelům uznání, sebevědomí i novou energii do rozvoje svého byznysu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

