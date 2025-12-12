MONET+ – celkový vítěz
Zlínský kraj
Je softwarovou společností s know‑how v aplikované kryptografii. Specializuje se na kyberbezpečnost organizací, používání digitální identity a digitálních plateb. „Naše řešení umožňují bezpečný přistup zaměstnanců do systémů a prostor, zákazníků do digitálních kanálů,“ říká ředitel společnosti Jan Vavrys. V současnosti chrání v institucích, kritické infrastruktuře, nemocnicích a soukromých firmách přes 180 tisíc zaměstnanců, spravuje 5,5 milionu bankovních identit v Česku, autorizuje platby za více než 100 miliard eur ročně.
MEDKONSULT medical technology
Olomoucký kraj
Je silným hráčem v MedTech segmentu, konkrétně v oblasti urologie, ještě přesněji urodynamiky. „Na našich přístrojích se vyšetřuje tlak, průtok a kapacita močového měchýře za účelem odhalení příčin inkontinence a dysurických obtíží,“ říká majitel a jednatel Marek Švarc. Přístroje jsou v ambulancích a nemocnicích ve více než osmdesáti zemích světa. Aktuálně je společnost druhým největším světovým výrobcem těchto přístrojů. Dlouhodobě spolupracuje na projektech s Univerzitou Palackého či Fakultní nemocnicí Olomouc.
Enantis
Jihomoravský kraj
Společnost se specializuje na proteinové inženýrství. Funguje jako malý, vysoce specializovaný tým výzkumníků, biochemiků, molekulárních biologů a technických specialistů. „Společnost reprezentuje nový typ evropské biotechnologické firmy, vědecky orientovanou, agilní a silně propojenou s akademickým výzkumem. Její produkty mají globální význam, přičemž si zachovává lokální výzkumnou autonomii,“ říká výkonný ředitel Marek Atanasčev. Přes 80 procent produkce je distribuováno na trhy západní Evropy a Severní Ameriky.
Klimchi
Hlavní město Praha
Zaměřuje se na ručně foukané sklo a většinu prodejů realizuje přes e‑shop, nově i v první kamenné prodejně na Václavském náměstí. „Firmu jsem založil v roce 2019, během svého studia světelného designu v Londýně. Tehdy jsem si všiml, jak málo je na západních trzích k vidění kvalitní, barevné sklo,“ říká zakladatel a jednatel Lukáš Klimčák. Když přivezl první hobnailové džbány na ukázku, reakce britských klientů ho utvrdila, že tohle je díra na trhu a příležitost. Kolekcemi oslovuje běžné zákazníky i luxusní hotely a filmová studia.
DEVINN
Liberecký kraj
Má na kontě více než 150 vývojových projektů a na poli technických inovací je jako doma. Je zaměřena na vývojové a testovací činnosti v oblasti automobilového průmyslu i alternativních zdrojů energie zejména elektrických a vodíkových technologií v oblasti dopravy a energetiky. „Nacházíme vhodná řešení pro rozšíření alternativních zdrojů energie pro širokou veřejnost. Vývoj našich produktů je jedním z nástrojů, jak do povědomí dostat informace o možnostech využití vodíku jako nositele energie,“ říká spolumajitel Luboš Hajský.
RACOM
Kraj Vysočina
Výrobce specializující se na rádiové modemy, mobilní routery a mikrovlnné spoje používané zejména pro kritické infrastruktury, jako je energetika, vodárenství nebo plynárenství. Kromě vyvíjených produktů nabízí komplexní služby od projektování až po finální výrobu a instalaci bezdrátových sítí. Dodává do 134 zemí světa. „Podnikáme, protože věříme, že naše práce má vyšší smysl. Chceme být užiteční a přispívat k lepšímu světu prostřednictvím technologií, které sami vyvíjíme a vyrábíme,“ říká výkonný ředitel a jednatel Vít Koutenský.
Dlouhodobě uspějí ti, kteří staví na kvalitě a vztahu se zákazníky
HANKA MOCHOV
Středočeský kraj
Specializuje se na pěstování, zpracování a distribuci čerstvé zeleniny. Hospodaří na více než 830 hektarech v Polabí. Patří k největším producentům čerstvé zeleniny v Česku, kterou dodává do maloobchodních sítí i přímo zákazníkům. „Naše podnikání zahrnuje celý proces od pole až na talíř, od pečlivě řízené zemědělské výroby přes třídění, chlazení a balení až po vlastní logistiku a obchod. Pracujeme s důrazem na kvalitu, čerstvost a udržitelnost,“ říká agronom Matěj Božik.
COMTES FHT
Plzeňský kraj
Firma je zaměřena na výzkum a vývoj kovových materiálů a technologií jejich zpracování. Provádí převážně aplikovaný výzkum. „Poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií jejich zpracování bylo hlavním záměrem již od založení,“ uvedl Libor Kraus, předseda představenstva. Zákazníkem může být každý, kdo ke své činnosti používá výrobek z kovu. Firma má i řadu zakázek od světových lídrů, jako jsou Apple, Boeing, Airbus, švýcarské hodinářské firmy i tým F1.
Todus Outdoor
Moravskoslezský kraj
Je výrobcem prémiového venkovního nábytku, který se vyznačuje nadčasovým designem, precizním zpracováním a vysokou funkčností. Produkty vznikají ve spolupráci s renomovanými designéry a jsou navrženy tak, aby mohly zůstat venku po celý rok. „Naši zákazníci pocházejí z různých segmentů. Patří mezi ně soukromí klienti, architekti a interiéroví designéři, kteří s námi spolupracují na realizaci rezidenčních i komerčních projektů, a také hotely, restaurace a wellness resorty,“ říká jednatel a spolumajitel Pavel Kollárovits.
FIXED.zone
Jihočeský kraj
„Zlepšujeme lidem život s chytrými zařízeními, a to udržitelně. Navrhujeme, vyrábíme a prodáváme kvalitní a odolné příslušenství k mobilním telefonům, tabletům a dalším chytrým zařízením. Díky našim krytům, pouzdrům nebo sklům si nerozbijete telefon, spolehlivé nabíječky vám nabijí jakékoli zařízení, držáky do auta zajistí bezpečné používání telefonu za jízdy,“ říká spoluzakladatel Daniel Havner. Buduje globální firmu a investuje mnoho energie do přípravy návodů, edukace i provozu vlastního call centra.
JECH CZ
Královéhradecký kraj
Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem sedacích souprav, křesel, stolků, židlí a nábytku pro pečovatelství. „Před více než třiceti lety jsme s manželkou sháněli sedačku, ale když po dlouhém čekání dorazila jen červená, kterou jsem nechtěl, rozhodl jsem se ji vyrobit sám. Dřevo mě vždycky bavilo, a tak jsem v roce 1991 odešel ze zaměstnání a založil firmu,“ uvádí ředitel Pavel Jech. Začátky byly těžké, ale měl jasno, že chce dělat nábytek poctivě a srdcem. Dnes má moderní výrobu, stabilní tým a sedací soupravy, které slouží v tisících domácností.
Šmídl Holdingová Společnost
Pardubický kraj
Poskytuje komplexní služby v oblasti vnitrostátního i mezinárodního transportu, logistiky a skladování zboží. Díky vlastní rozsáhlé flotile a zkušenému týmu je schopna pružně reagovat na potřeby každého zákazníka. „Začínali jsme s několika vozidly, ale s jasným cílem být spolehlivým partnerem pro české i zahraniční výrobce. Díky vytrvalosti, důrazu na kvalitu služeb a postupným investicím do technologií i zaměstnanců jsme se rozrostli v silného hráče na trhu logistiky,“ říká předsedkyně představenstva Martina Šmídlová.
Serafin‑byliny
Karlovarský kraj
„Naším posláním je pečovat o zdraví přirozenou cestou. Specializujeme se na výrobu bylinných produktů, přírodních doplňků stravy, vitaminů a minerálů, které vycházejí z osvědčené síly bylin, medicinálních hub a dalších přírodních zdrojů,“ říká majitel Petr Gasparik. Společnost zároveň nabízí odborné poradenství, v rámci kterého zákazníkům pomáhá najít cestu ke zdravějšímu životnímu stylu. Produkty jsou dostupné v kamenných prodejnách nebo na e‑shopu. Kromě toho má firma také síť více než 250 partnerských B2B prodejen.
HIT OFFICE
Ústecký kraj
Je výrobcem papírových obalů na potraviny, včetně kelímků a víček. Zároveň vyrábí archivační a kancelářské potřeby. „Vsadili jsme na udržitelnost. Většina našich výrobků je plně recyklovatelná, kompostovatelná a neobsahuje žádné plasty,“ říká jednatel Martin Šťastný. Jako první na trh společnost uvedla papírový kelímek bez plastů, který představila na veletrhu v Norimberku. Patří i mezi první výrobce obalů bez plastů s tukovou bariérou, které jsou certifikované a vhodné pro mastné a vlhké potraviny.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist