Na práci české firmy Monet+ si doslova sáhne každý, kdo jde natankovat auto a chce platit kartou. Zatímco dříve měli na čerpacích stanicích MOL les platebních terminálů – zvlášť pro bankovní karty, zvlášť pro palivové – Monet+ je sjednotila do jednoho zařízení. Jejich systém na jednom terminálu zpracuje bankovní a palivové karty, věrnostní programy i stravenky.
Navíc terminály umožňují i nákup dálničních známek nebo dobíjení kreditu. Je to jeden z mnoha příkladů projektů zlínské softwarové firmy, která se zaměřuje na digitální technologie a platby. Díky svým inovativním řešením a byznysovému výkonu se stala vítězem kategorie Volkswagen Firma roku 2025.
Systémy Monet+ autorizují přes 100 miliard eur ročně a chrání miliony identit. Přitom začínali v roce 1996 v sedmi lidech. Tenkrát vsadili na ideu čipových karet, o kterých věřili, že se stanou součástí budoucnosti digitálního světa. Jejich projekt Elektronické peněženky pro Českou spořitelnu se stal první čipovou platební kartou v Česku.
Postupně rostli, dlouhodobě a stabilně. Už v roce 2000 měli obrat skoro 66 milionů korun, v roce 2020 už to bylo skoro 400 milionů. Nyní má firma obrat téměř 650 milionů korun a zisk 43 milionů. Tržby mají rozdělené rovnoměrně: 48 procent tvoří divize Elektronických plateb a 52 procent divize Digitální identity.
„Významným trendem je rostoucí podíl zahraničních zakázek, který aktuálně činí přes 30 procent a v letošním roce očekáváme jeho další navýšení,“ říká Jan Vavrys, ředitel Monet+.
Společně s objemem zakázek roste i počet zaměstnanců, za posledních pět let se zdvojnásobil. V roce 2020 pracovalo v Monet+ 150 lidí, nyní již překračují hranici 300 zaměstnanců. „Nejde však jen o nábor, ale o udržení expertizy. Jsme software house zaměřený na aplikovanou kryptografii, což vyžaduje špičkové odborníky. Masivně proto investujeme do jejich vzdělávání,“ podotýká Vavrys.
Monet+ v číslech
- Rok 2000: Obrat 65,7 mil. Kč (zisk 2,7 mil. Kč)
- Rok 2010: Obrat 161,5 mil. Kč (zisk 13,4 mil. Kč)
- Rok 2020: Obrat 390,9 mil. Kč (zisk 64,1 mil. Kč)
- Rok 2024: Obrat 645,2 mil. Kč (zisk 42,9 mil. Kč)
- Firma má přes 300 zaměstnanců.
- Každý den jejich systémy zpracují 4 mil. transakcí kartou.
- 31 mil. elektronických dokladů bylo vydáno díky technologiím Monet+.
Spravuje mýtné i digitální pasy
Cesta k úspěchu této zlínské firmy však nebyla pro Monet+ vždy idylická, i oni si prošli těžkými časy. To nejtěžší období pro ně nastalo v roce 2020, v době pandemie covidu‑19. Ze dne na den museli adaptovat firmu na plně vzdálený režim. „Toto období prověřilo flexibilitu našeho týmu. Paradoxně nám ale pomohlo to, co sami vyvíjíme – řešení pro bezpečnou vzdálenou identifikaci a elektronický podpis. Zvládli jsme to díky odhodlání lidí a robustnímu digitálnímu zázemí, které jsme budovali roky předtím,“ vzpomíná Tomáš Navrátil, marketingový manažer Monet+.
Nyní Monet+ pracuje pro soukromé firmy, ale zakázky jí zadávají i státní instituce, české i zahraniční. Zcela průkopnickým řešením byl projekt elektronických pasů, takzvaný ePas, z roku 2006. Šlo o vybudování systému pro výrobu pasů a certifikačních autorit pro zabezpečení čipů. Byla to komplexní zakázka a systémy s podporou Monet+ fungují dodnes. Podobně přelomová byla i první autentizace mobilním telefonem do internetového bankovnictví v Česku, což byl projekt s mnoha integracemi a do jisté míry položil základy dnešního bezpečného bankovnictví v mobilu.
„Státní správa je pro nás důležitým sektorem. Kromě cestovních dokladů s biometrickými prvky se účastníme zakázek na zajištění digitální identity. Aktuálně registrujeme zvýšenou poptávku po dvoufaktorové autentizaci, a to zejména v souvislosti s novou směrnicí NIS2 a novým zákonem o kybernetické bezpečnosti. Úřady, ministerstva i obce musí zabezpečit přístupy svých zaměstnanců do sítí,“ upozorňuje Vavrys. Monet+ provozuje také český i slovenský systém mýta, což je obzvlášť citlivý projekt. Klíčová je v něm extrémně vysoká spolehlivost, výpadek mýtného systému by totiž pro stát znamenal obrovské finanční ztráty.
Zbrojí proti útokům počítačů
V oblasti Digitální identity se intenzivně připravují na éru postkvantové kryptografie. Vyčlenili dokonce dedikovaný tým, který je schopen konzultovat a navrhnout řešení odolná proti budoucím útokům kvantových počítačů, což bude podle Vavrysova názoru v kyberbezpečnosti naprostý zlom. Zároveň se chystají na příchod Evropské peněženky digitální identity.
