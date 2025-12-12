Je umělecký kovář a věnuje se tvorbě zaměřené na zahradní sochy a doplňky do domácnosti. „Černé řemeslo mě provází od malička, kdy jsme s dědou jezdili na řemeslné trhy. Stával jsem nejčastěji u kovářů a díval se na jejich práci,“ říká Ondřej Klír, čerstvý držitel titulu Moneta Srdcař roku. A pak to začal zkoušet sám.
Jeho první kovárna se skládala z ohniště a kusu uříznuté kolejnice. Po základní škole se přihlásil na obor umělecké kovářství a zámečnictví. V současné tvorbě se věnuje navíc kovaným kostrám dinosaurů.
Zákazníky jsou lidé, kteří ctí řemeslo a ruční práci, většinou mají zahradu, kterou zvelebují. Mohou to být ale i lidé z města, kterým záleží na kvalitě a trvanlivosti doplňků a chtějí si pořídit věšák či nůž, který vydrží po generace.
Za nejdůležitější považuje přátelský a osobní přístup, možnost domluvit se na dřívějším termínu dodání či vytvořit dílo dle představ zákazníka. Od konkurence se odlišuje individuálním přístupem, zákazníci se vracejí i díky tomu, že je jeho tvorba jedinečná.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist