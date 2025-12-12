Je umělecký kovář a věnuje se tvorbě zaměřené na zahradní sochy a doplňky do domácnosti. „Černé řemeslo mě provází od malička, kdy jsme s dědou jezdili na řemeslné trhy. Stával jsem nejčastěji u kovářů a díval se na jejich práci,“ říká Ondřej Klír, čerstvý držitel titulu Moneta Srdcař roku. A pak to začal zkoušet sám.

Jeho první kovárna se skládala z ohniště a kusu uříznuté kolejnice. Po základní škole se přihlásil na obor umělecké kovářství a zámečnictví. V současné tvorbě se věnuje navíc kovaným kostrám dinosaurů.

Zákazníky jsou lidé, kteří ctí řemeslo a ruční práci, většinou mají zahradu, kterou zvelebují. Mohou to být ale i lidé z města, kterým záleží na kvalitě a trvanlivosti doplňků a chtějí si pořídit věšák či nůž, který vydrží po generace.

Za nejdůležitější považuje přátelský a osobní přístup, možnost domluvit se na dřívějším termínu dodání či vytvořit dílo dle představ zákazníka. Od konkurence se odlišuje individuálním přístupem, zákazníci se vracejí i díky tomu, že je jeho tvorba jedinečná.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

