Moneta Živnostník roku je speciální ocenění, které se zaměřuje na živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a dělají to naplno. Smyslem podnikatelské činnosti Srdcaře je zejména radost z odvedené práce. Do svého podnikání jsou zapálení a schopni pro něj obětovat mnohé. Více v rozhovoru s Lucií Leixnerovou, ředitelkou komunikace a tiskovou mluvčí Skupiny Moneta.

Kategorie Moneta Srdcař roku je možná více o životním poslání než zisku. Jak se podle vás „srdcařství“ projevuje v podnikání?

Všechny Srdcaře v historii soutěže Živnostník roku spojuje zájem o tradici, kvalitu a trvanlivost jejich výrobků i služeb a zároveň péče o lidi kolem sebe. Na jejich práci je patrná snaha přinášet především hodnotu, nikoli primárně zisk. Často se setkáváme s řemeslníky, kteří oživují zapomenuté postupy, stejně jako s podnikateli v moderních odvětvích, kteří přinášejí inovace s osobním přístupem. Spojuje je vášeň a nadšení, které jsou univerzální a nezávislé na oboru.

Souvisí podle vás „srdcařství“ s tím, jak dlouho člověk ve svém oboru působí?

Zkušenost rozhodně pomáhá, protože dlouholetá praxe umožňuje rozvíjet mistrovství, přesnost a získávat důvěru zákazníků. Ale samotné srdcařství není jen o čase stráveném v oboru, je to spíše o osobní oddanosti, nadšení a poctivosti.

V čem vidíte největší přínos podnikatelů srdcařů působících v regionech, jaký mohou mít vliv na místní komunity a ekonomiku?

Podnikatelé srdcaři nejen podporují lokální ekonomiku, ale obohacují své komunity i vlastním příběhem. Málokteré podnikání je bez překážek, a právě vytrvalost a schopnost hledat řešení v náročných situacích může být inspirací pro ostatní, kteří se potýkají s podobnými výzvami.

Čím vás zaujal letošní vítěz kategorie Moneta Srdcař roku?

Letošní vítěz, umělecký kovář Ondřej Klír, který se rád nechává inspirovat přírodou, mě zaujal především upřímnou vášní a osobním nasazením, s jakým se věnuje svému řemeslu i komunitě. Takový přístup je vzácný a ukazuje, že opravdové nadšení a péče o druhé mohou být i v podnikání klíčem k úspěchu.

Co byste popřála nejen celorepublikovému vítězi Srdcaře roku, ale i všem krajským vítězům této kategorie?

Všem vítězům bych přála, ať je jejich úsilí odměněno nejen úspěchy, ale i radostí z každodenní tvorby a z kontaktu s lidmi, kterým jejich práce přináší hodnotu a inspiraci. Ať jim nikdy nechybí motivace hledat nové směry a možnosti, jak své řemeslo nebo podnikání posunout dál.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.

