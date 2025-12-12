Společnost Whalebone vyvíjí a poskytuje síťové kyberbezpečnostní produkty a služby, které chrání uživatele před online hrozbami, jako jsou malware, phishing, ransomware či jiné typy digitálních útoků. Zaměřuje se na oblast kybernetické bezpečnosti, konkrétně na ochranu na úrovni DNS, která nevyžaduje instalaci softwaru na koncová zařízení.
„Naše technologie je určena zejména telekomunikačním operátorům a poskytovatelům internetu, ale nabízíme ji rovněž firmám všech velikostí a institucím veřejné správy. Řešení funguje přímo v síti, zabezpečuje veškerý internetový provoz, včetně zařízení, která běžnými způsoby chránit nelze,“ říká CEO Richard Malovič.
Zákazníkům přináší ochranu, která nevyžaduje zásah ze strany koncových uživatelů, čímž zjednodušuje proces zabezpečení a zvyšuje jeho účinnost. Dnes řešení využívá více než 350 poskytovatelů komunikačních služeb po celém světě. V poslední době společnost zavedla nové vrstvy ochrany, včetně ochrany identity a ochrany proti podvodným telefonátům, čímž rozšířila své portfolio.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
