V kategorii Inovátor roku hledáme firmy, které mají potenciál posouvat svůj obor kupředu, zavedly významnou inovaci či technologii nebo ve svém podnikání využívají chytrá a moderní řešení. Více nejen o tom Milan Mika, vedoucí marketingu ÚJV Řež.
Jak se v současné době daří propojovat výzkum a podnikání, jaké jsou trendy?
Myslím si, že intenzivnější spolupráci mezi akademickou sférou a podniky vhodně podporují třeba grantové programy a inovační vouchery. Aplikovaného výzkumu se také stále více ujímají startupové scény navázané na univerzity a výzkumná centra. A samozřejmě vzrůstá význam digitálních technologií a umělé inteligence, což vede k novým typům partnerství mezi výzkumníky a firmami napříč odvětvími.
Kde vidíte největší přínos ÚJV Řež pro český průmysl, energetiku a výzkum?
ÚJV Řež poskytuje know‑how v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti, která je pro českou energetickou soustavu klíčová. Naše zkušenosti a vybavení umožňují přenos výsledků výzkumů v oblasti materiálového výzkumu, jaderné bezpečnosti nebo životnosti komponent do praxe energetických provozů. Díky našemu zapojení do mezinárodních odborných projektů a znalostních databází dokážeme tuzemskému průmyslu zprostředkovat ty nejnovější poznatky a trendy, zvyšujeme tím konkurenceschopnost celé naší ekonomiky na globálních trzích.
Proč vás mezi firmami zajímají nejvíce ty technologicky inovativní a co podle vás rozhoduje o tom vítězi?
Technologicky inovativní firmy posouvají hranice možností, přinášejí nové myšlenky a často pak udávají směr celému odvětví, což nám je blízké. A inspirují ostatní. Za skutečné inovátory považuji firmy, které si dokážou pro své nápady najít financování a vhodné partnery, a aplikovat je reálně v praxi. To znamená reagovat na potřeby trhu i společnosti, nejen na aktuální trendy. Mít jen skvělé nápady prostě nestačí.
Čím vás zaujal letošní vítěz kategorie Inovátor roku?
Kybernetická bezpečnost začíná být jedním z nejdůležitějších parametrů pro podnikání obecně. Ztráta dat a odstávka podnikání je novodobý strašák pro každého. Firma Whalebone je ryze česká, ale pohybuje se úspěšně na globálních trzích, tím dělá našemu českému know‑how opravdu skvělé jméno. V projektu DNS4EU má dokonce potenciál významně posílit kybernetickou suverenitu celé EU. Mně osobně nejvíc zaujalo, že řešení Whalebone fungují na úrovni internetu, není tedy potřeba nic nikam instalovat, a že chrání celé sítě včetně zařízení, kde antivirové programy moc nepomáhají – třeba telefony a tablety.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
