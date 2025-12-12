Jsou křehké a křupavé, vyrostou za pár týdnů, mají širokou škálu chutí a kromě zpestření jídelníčku dodají tělu pořádnou dávku zdraví prospěšných látek, podle některých studií až čtyřicetkrát více než klasická zelenina. Mikrobylinky, nebo také microgreens, postupně pronikají do české gastronomie, od zdobení talířů v restauracích až po standardní přísadu domácích salátů.
Dominik Samec a jeho žena Lucia je objevili během covidu, kdy ještě jejich pěstování nebylo v Česku moc rozšířené. Experimentování doma na parapetu je nejdřív bavilo pro vlastní potřebu, pak začali jedlé rostlinky dodávat svým známým a nakonec byl z toho podnikatelský nápad, který letos přinesl Samcovi titul Živnostník roku 2025.
„Měl jsem předtím za sebou dva neúspěšné podnikatelské projekty a pořád jsem hledal, do čeho se pustit,“ vypráví mladý šéf rozvíjející se mikrobylinkové farmy. V pěstování jedlých rostlinek zpočátku velký byznysový potenciál neviděl, zlom ale přišel s nabídkou dodávat zázračnou surovinu do restaurací. „Můj táta opravuje plzeňské výčepy, a když jsem mu jednou nesl do jedné restaurace krabičku s mikrobylinkami, zaujalo to šéfa podniku,“ pokračuje Samec.
Vypadalo to jako slibný nápad, ale další rok a půl odebíraly drobné bylinky jen dvě restaurace. Prorazit se Samcovi podařilo až díky veletrhu For gastro, kde si ho všimly větší podniky a brzy měla jeho firma Praguegreens přes dvacet odběratelů z řad gastropodniků, kterým dnes dodává bylinky a jedlé květy buď rostoucí ve vaničkách, nebo rovnou čerstvě sklizené a připravené k použití. „Dřív to byla jen taková ozdoba, nejvíc se používal hrášek. Teď už se ale podávají i místo zeleninové oblohy a mnohem víc se dostávají do povědomí jejich zdravotní benefity,“ poznamenává pěstitel.
K šíření povědomí o prospěšných účincích mikrobylinek pomáhají také farmářské trhy, kde Samec pravidelně prodává své produkty. Řada lidí se tam s touto surovinou setká poprvé, ochutná ji a začne se o ni zajímat.
Praguegreens
- Mikrobylinky a jedlé květy prodává Dominik Samec na farmářských trzích a v e‑shopu. Dodává také rostlinky do více než dvou desítek restaurací a obchodů.
- Nově pořádá kurzy pěstování mikrobylinek ve workshopové místnosti na pražských Vinohradech.
- Za svěží podnikatelský nápad, se kterým se prosadil na zcela novém trhu, získal Dominik Samec titul Živnostník roku 2025.
Automat na bylinky
Mikrobylinková farma nepotřebuje žádné pole ani traktory. Rostlinky se pěstují ve vertikálních regálech v hale, kde se celoročně udržuje stabilní teplota a vlhkost. Životní cyklus plodin je dost krátký, takže každý den čeká pěstitele sázení semínek do substrátu z kokosové drti, po vyklíčení se pak musí klíčky osprchovat a vystavit na světlo, kde dorůstají zhruba do deseticentimetrové výšky. „Dvakrát týdně bylinky sklízíme a takhle to jede pořád dokola. Každý týden vypěstujeme celkem deset kilo bylinek,“ popisuje Samec. Zeminu po sklizení bylinek kompostuje a využívá ji na záhonech, kde zase pěstuje jedlé květy. Prodává i žížalí kompost z vermikompostérů. „Je to celé takový propojený ekosystém,“ shrnuje výrobní proces Samec.
V současné době ve firmě pracuje se svou ženou a jednou brigádnicí, do budoucna ale bude potřebovat další posily. Farmu chce totiž rozšířit o nové prostory na pěstování a chystá také prodej krabiček s čerstvými mikrobylinkami prostřednictvím automatu. „Chceme lidem nabídnout možnost koupit si ráno cestou do práce krabičku s namíchaným salátem z čerstvých mikrobylinek,“ říká vítězný živnostník. Firma má sídlo na Vinohradech, kde žije mnoho lidí bez zahrádky, ale se zájmem o zdravé potraviny. Nápad by zde proto mohl najít své věrné zákazníky.
„Kromě toho uvažujeme do budoucna o sušení mikrobylinek mrazem. Je to už poměrně známé u ovoce, ale dá se to použít i na bylinky. Technologie vytáhne z bylinek vodu, ale zachová jejich výživovou hodnotu,“ prozrazuje své další plány Samec. Lyofilizované mikrobylinky by chtěl vyrábět jako doplněk stravy, což už si ve Spojených státech získává oblibu, zatímco v Česku je tento segment ještě v plenkách.
Jak rychle rostou jeho plodiny, tak rychle roste i jeho byznys. Od letošního roku nabízí Samec kromě svých produktů i kurzy pěstování microgreens, ze kterých si účastníci odnesou domů jeho know‑how i startovací balíček pro domácí pěstování. Nejen oni pak u něj mohou nakupovat semínka a zařadit zázračné zelené výhonky do svého jídelníčku.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firma a živnostník roku.
