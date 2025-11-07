Máme často sklon sklouznout k pesimismu. Přitom Česko je na tom relativně dobře, rozhodně to není spálená země, naopak, je to příjemné místo pro život – přes všechny jeho problémy. Mně nejnovější dávku optimismu dolila zkušenost ze čtvrteční poroty finálového kola ocenění Firma roku, kterou v Hospodářských novinách vyhlašujeme už podvacáté a výsledky budou vyhlášeny na slavnostním večeru na Žofíně 11. prosince.
Optimismus pramení z toho, jaké úspěšné firmy letos soutěžily. Přitom řada z nich je v běžné populaci úplně neznámá. Přesto dělají stamilionové obraty, mají pěkné marže a úspěch v zahraničí. A najdeme mezi nimi jak hi-tech firmy, tak i tradiční odvětví, kterým se věnují lidé se zápalem.
Co se dočtete dál
- Které firmy postoupily do finále soutěže Firma roku a čím vynikají.
- Jak velký podíl finalistů má špičkový výzkum a vývoj a v jakých oborech.
- Jak se české firmy transformují od montoven k výrobcům s vysokou přidanou hodnotou a designem.
