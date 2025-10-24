Většinu obratu české firmy Klimchi tvoří export, své designové sklo prodává na trzích od USA po Singapur. Dveře na zahraniční trhy si mladý pražský podnikatel Lukáš Klimčák, kterému firma patří, otevřel ještě víc tím, že se jeho sklo dostalo jako kulisa do hollywoodských filmů Barbie nebo posledního pokračování série o Bridget Jonesové. Nyní se Klimchi stalo vítězem pražského kola 20. ročníku soutěže Volkswagen Firma roku 2025, kterou vyhlašují Hospodářské noviny.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány Klimchi.
- Co jsou největší překážky podnikání.
- Jaké má další vize a plány vítěz ankety Živnostník roku Dominik Samec.
