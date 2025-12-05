Srovnání výdělků ve střední Evropě za posledních pět let ukázalo, kde si lidé nejvíce polepšili, a to jak nominální hodnotou platu v eurech, tak reálně se zohledněním inflace. Nejvyšší průměrnou mzdu měli v roce 2019 i vloni Češi, ovšem při započítání inflace je už předstihli Poláci. Na chvostu nicméně zůstávají Maďaři a Slováci. Vyplývá to ze srovnávací analýzy společnosti Capital Markets.
V tomto kontextu se ale rádo zapomíná, že Polsko se potýká s nesrovnatelně větší nerovnováhou veřejných financí či s nepatrně vyšší inflací i nezaměstnaností. Ještě hůře v porovnání s Českou republikou si ve zmíněných ukazatelích stojí zbývající dvě země takzvané visegrádské čtyřky, tedy Slovensko a Maďarsko.
Co se dočtete dál
- Jak si stojí, pokud jde o mzdy, jednotlivé země.
- Co se podílí na rozdílech v rámci V4.
- Jak se bude situace vyvíjet v dalších letech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.