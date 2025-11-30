Situace na trhu s vlastnickým bydlením v Česku je problematická. Jako téma se tlačí do popředí politické diskuse, což je i důsledkem toho, co vyplývá z šetření veřejného mínění za poslední dobu. Například podzimní průzkum agentury Ipsos pro Českou spořitelnu a Evropu v datech uvádí, že až 40 procent mladých lidí nedosáhne na koupi vlastního bydlení. Více než čtyři pětiny Čechů proto považují současnou situaci s bydlením za špatnou a polovinu tuzemců ve věku přibližně od 18 do 29 let pak nastalá situace dokonce odrazuje od založení rodiny.
S čísly o tom, kde je nedostupnost bydlení nejvyšší, nyní přišla realitní platforma Reas. Z její analýzy, kterou zaslala HN, mimo jiné vyplývá, že lidé ve věku 24–35 let s průměrnou mzdou ve výši 49 tisíc korun (pololetní údaj ČSÚ) dosáhnou s hypotékou sjednanou na 30 let na byt o velikosti 41 metrů čtverečních. Regionální rozdíly v těchto statistikách jsou ovšem obrovské.
Co se dočtete dál
- Jak rychle rostoucí ceny nemovitostí znovu zhoršují dostupnost bydlení i přes růst mezd.
-
- Kde v Česku si mladí lidé koupí nejmenší a naopak největší byt za průměrnou mzdu.
-
- Proč FOMO dál živí poptávku po bytech a žene trh do ještě vyšších cen.
-
- Jak na situaci reaguje ČNB.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.