Česká národní banka ponechala sazby beze změny na 3,5 %, a radní Jan Kubíček dokonce nedávno naznačil, že příští pohyb sazeb může být nahoru. Důvodů pro měnověpolitickou opatrnost máme dost: rychle rostou mzdy (+ 7,8 % ve druhém čtvrtletí), což se promítá do inflace zejména v cenovém okruhu služeb (+ 4,7 % r/r v srpnu).
K tomu se přidávají ceny nemovitostí, které se opět vracejí k rychlému růstu (a které skrze tzv. imputované nájemné přispívají do inflace): v Praze ceny nových nemovitostí dle ČSÚ během sedmi čtvrtletí mezi druhým čtvrtletím 2022 a prvním čtvrtletím 2024 klesly (i zásluhou přísné měnové politiky ČNB) o 10 %, od té doby však opět rostou a meziroční tempo jejich růstu tak ve druhém čtvrtletí 2025 dosáhlo 15,6 % (!). Ale o inflačních důsledcích růstu cen nemovitostí jsem psát nechtěl.
Co se dočtete dál
- Jak rostoucí mzdy ovlivňují rozhodování ČNB a inflační dynamiku služeb.
- Jaká jsou mezinárodní srovnání dostupnosti nového bydlení a kde se umístila Praha.
- Jak velký vliv mají ceny nemovitostí a hypotéky na mobilitu pracovní síly a podnikatelskou odvahu.
