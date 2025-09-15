Česká ekonomika si už musela zvyknout na to, že úroky napříč splatnostmi přestaly klesat. V řadě segmentů peníze dokonce zase zdražují. Hlavní sazba České národní banky totiž skoro jistě zůstane na současných třech a půl procenta. O jejím bezprostředním snížení žádný ze sedmičky radních rozhodujících o měnové politice nemluví a z Příkopů je naopak stále cítit znepokojení nad tím, že se pořád nedaří zbrzdit růst cen služeb.

Dobré zprávy z ekonomiky, především poměrně rychlý růst mezd předbíhající produktivitu práce opatrnost radních ještě posilují. Česko proto do předvolebního období vstoupilo s restriktivní měnovou politikou. Tu ještě zpřísňuje nad očekávání silná koruna, která už atakuje úroveň 24,30 eura za Kč a je tak nejsilnější za poslední dva roky.

