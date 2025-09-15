Česká ekonomika si už musela zvyknout na to, že úroky napříč splatnostmi přestaly klesat. V řadě segmentů peníze dokonce zase zdražují. Hlavní sazba České národní banky totiž skoro jistě zůstane na současných třech a půl procenta. O jejím bezprostředním snížení žádný ze sedmičky radních rozhodujících o měnové politice nemluví a z Příkopů je naopak stále cítit znepokojení nad tím, že se pořád nedaří zbrzdit růst cen služeb.
Dobré zprávy z ekonomiky, především poměrně rychlý růst mezd předbíhající produktivitu práce opatrnost radních ještě posilují. Česko proto do předvolebního období vstoupilo s restriktivní měnovou politikou. Tu ještě zpřísňuje nad očekávání silná koruna, která už atakuje úroveň 24,30 eura za Kč a je tak nejsilnější za poslední dva roky.
Co se dočtete dál
- Euro je levné. Co dolar?
- Proč jsou služby pro ČNB takový strašák.
- Na co se při ovlivňování inflace dá a na co nedá spolehnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.