Cena návštěvy nájemného Mikuláše dosáhla letos v Praze 750 Kč. Ano, samozřejmě ne všech. Existovali jistě i levnější. Ale takové slevy jsou dvojího typu. Buďto bývá to zlevněné zboží nějak méně kvalitní (což může samozřejmě být i nájemný Mikuláš), nebo musíme za tu slevu sami nějak zaplatit – sledováním letáků, prokázáním karty, delším dojezdem. No a pak je tu tržní struktura, která tím, že je mnohem efektivnější ve vnitřních procesech, dokáže být o něco levnější i celkově, i při stejné, či dokonce vyšší kvalitě. Aniž by musela věčně všechno onálepkovávat jako slevu. Říkejme té struktuře třeba Lidl. Zrovna v předvečer Mikulášů zvítězila tato firma jako Top Odpovědná firma Advanced 2025, takže může být odpovědným vzorem i pro nájemné Mikuláše.
Proč je v Praze cena nájemného Mikuláše vyšší než ve zbytku republiky? Jistě, v Praze jsou vyšší příjmy, a tím pádem jsou za něj lidé ochotni zaplatit více. To nás asi napadne jako první. Ale to přece jako vysvětlení nestačí. Za máslo je Pražanstvo také ochotno zaplatit více ze svých vyšších příjmů. A přesto nejen Lidl, ale i drtivá většina ostatních řetězců prodávají máslo za stejnou cenu po celé zemi. I když třeba do Prahy je i pro Lidl dražší cokoli dovézt, protože náklaďák nutně uvázne v dopravě a čas jsou peníze. Lidl tak dokazuje, že vyšší pražské ceny bohatstvím Prahy nevysvětlíme.
Co se dočtete dál
- Jak logistické náklady a prostorová integrace trhu navyšují ceny v Praze.
- Proč nefunguje jednoduchá soutěž přísunem nepražských Mikulášů.
- Proč Mikulášové neposkytují množstevní slevy na druhé dítě.
