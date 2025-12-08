Developerská společnost Central Group minulý týden oznámila odložení všech svých nových projektů o rok. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‘ a dostat do normálu,“ odůvodnil krok zakladatel firmy Dušan Kunovský.
Jak jsou na tom tedy aktuální ceny stavebnin v Česku? Na hysterické zdražování to zatím nevypadá, producenti a prodejci naopak tvrdí, že zvyšování cen jim znemožňuje nízká poptávka, především v rezidenčním segmentu. Přesto v příštím roce k jistým změnám může dojít.
Co se dočtete dál
- Jak letos zdražily stavebniny.
- Proč firmy nemohou zdražovat víc.
- Jak se bude situace vyvíjet v roce 2026.
- Může trh ovlivnit nedávné rychlé vyčerpání dotací z NZÚ?
