Továrna firmy Betonpres v malé jihočeské obci Kočín se za poslední roky podstatně rozrostla. Rodinný podnik, který na dohled Jaderné elektrárny Temelín vyrábí přes 30 let betonové střešní tašky, se rozhodl inovovat a v nově postavené hale aktuálně rozjíždí světově unikátní robotickou linku na výrobu „ultralehké“ střešní krytiny.

Investice zhruba za 350 milionů korun však přichází v době, kdy se stavební trh po covidovém boomu dostal do výrazného útlumu. Aby se vynaložené finance do nové výroby vrátily co nejdříve, uvažuje firma o expanzi do zahraničí, primárně na nedaleký rakouský trh.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč krytina i přes ztrátu váhy nepřijde o svou pevnost.
  • Kolik objednávek už Betonpresu na nové produkty přišlo.
  • Proč se včas nerozjela výroba obou chystaných tašek.
  • Jak výrazně na firmu dopadl útlum ve stavebnictví.
  • Kam by Betonpres rád expandoval.
