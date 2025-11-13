Továrna firmy Betonpres v malé jihočeské obci Kočín se za poslední roky podstatně rozrostla. Rodinný podnik, který na dohled Jaderné elektrárny Temelín vyrábí přes 30 let betonové střešní tašky, se rozhodl inovovat a v nově postavené hale aktuálně rozjíždí světově unikátní robotickou linku na výrobu „ultralehké“ střešní krytiny.
Investice zhruba za 350 milionů korun však přichází v době, kdy se stavební trh po covidovém boomu dostal do výrazného útlumu. Aby se vynaložené finance do nové výroby vrátily co nejdříve, uvažuje firma o expanzi do zahraničí, primárně na nedaleký rakouský trh.
Co se dočtete dál
- Proč krytina i přes ztrátu váhy nepřijde o svou pevnost.
- Kolik objednávek už Betonpresu na nové produkty přišlo.
- Proč se včas nerozjela výroba obou chystaných tašek.
- Jak výrazně na firmu dopadl útlum ve stavebnictví.
- Kam by Betonpres rád expandoval.
