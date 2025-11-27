Milovníci kávy, kteří doufají v rychlou úlevu od historicky vysokých cen, se zřejmě hned tak nedočkají. A to ani přesto, že Spojené státy snížily cla na dovoz kávy z Brazílie, která je největším světovým producentem kávy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekla šéfka italské pražírny kávy illy caffé Cristina Scocchiaová. Její podnik naopak očekává, že od ledna opět zdraží.
Společnost, známá svým luxusním espressem prodávaným ve stříbrno-červených plechovkách, už letos cenu kávy zvýšila dvakrát. Cena kávových zrn arabica se v říjnu dostala na rekord, což byla zejména reakce na kombinaci dvou nepříznivých faktorů – americká cla na dovoz z Brazílie a slabší sklizeň kávových bobů po celém světě.
Americký prezident Donald Trump od té doby schválil úlevu z cel na dovoz vybraných komodit z Brazílie, včetně kávy. Její cena se ale zatím snížila pouze nepatrně a zůstává blízko dosavadních rekordů.
„Existuje limit, do kterého může firma absorbovat cenu zelené kávy, která je tak nezdravě vysoká,“ řekla Scocchiaová s odkazem na prudký růst cen nepražených zrn. „My zvýšíme cenu ve všech zemích a ve všech distribučních kanálech,“ dodala s odkazem na plán, který chce firma zavést od ledna.
Kroky společnosti illy caffé pravděpodobně zopakují i další pražírny, protože spotřebitelské ceny se stále ještě nezvýšily tak jako náklady na komodity. Zvýšení cen kávy v regálech obchodů s potravinami zpravidla přichází s odstupem několika měsíců až jednoho roku, upozornil vedoucí průzkumu trhu se zemědělskými komoditami ve společnosti Rabobank Carlos Mera. V nadcházejících měsících očekává další růst cen.
Společnost illy caffé předpovídá, že ceny nepražených zrn se v druhé polovině příštího roku stabilizují mezi 2,80 a 3,00 dolaru za libru (128 až 138 korun za kilogram), což je stále nad průměrem posledních pěti let. „My jsme doufali v mnohem dramatičtější pokles,“ uvedla Scocchiaová v telefonickém rozhovoru.
Kávový průmysl podle šéfky společnosti illycaffé čelí „opravdu velmi obtížné“ situaci kvůli trvale vysokým cenám nepražených zrn. Vysoké ceny ale Scocchiaová připisuje spíše spekulaci než skutečným problémům s dodávkami.
Společnost si v období platnosti amerických cel zachovala strategii dodávek z Brazílie, protože má jedinečné směsi, které vyžadují kávu právě z této jihoamerické země. Nyní plánuje navázat výrobní partnerství v USA, kde vytváří 20 procent svého celkového obratu.
Společnost illycaffé se snažila omezit dopad na spotřebitele tím, že absorbovala významnou část zvýšených nákladů v rámci svých marží, což pomohlo zvýšit objem prodeje. Navzdory vysokým cenám zůstala poptávka po kávě stabilní a společnost očekává, že trh bude i nadále růst jednociferným tempem.
