Češi se v posledních měsících zařadili mezi největší optimisty v Evropě. Věří ve zlepšení finanční situace svých domácností a nejsou tak velcí pesimisti ohledně vývoje ekonomiky jako spotřebitelé v ostatních evropských zemích. Zároveň se ani příliš neobávají růstu cen.
Z této nálady těží hlavně obchodníci. Jejich tržby přitom rostou i díky tomu, že lidé častěji sahají po dražších a kvalitnějších značkách. Trend je patrný zejména u běžného spotřebního zboží, jako jsou potraviny či drogistické výrobky, ale třeba i lepší krmivo pro domácí zvířata. Vyplývá to z dat agentury NielsenIQ. „Rychloobrátkový trh roste díky tomu, že spotřebitelé volí kvalitnější produkty a roste cenová hladina při stabilním objemu,“ uvádí agentura ve své studii.
Co se dočtete dál
- Jak Češi věří české ekonomice.
- Proč sahají po dražším zboží.
- Co potvrzují řetězce.
- Jak to vidí ekonom.
