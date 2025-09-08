Rostislav Hrbáček se už 18 let pohybuje v centru hodně mastného byznysu. V druhé generaci vede rodinnou společnost Avena, která ze závodu v Bzenci na Hodonínsku zásobuje restaurace, hospody a jídelny v Česku, Rakousku a na Slovensku potravinářským olejem.
Navzdory tomu, že za letošní rok očekává tržby ve výši až 1,7 miliardy korun, není veřejně příliš známá. A lze říct, že to platí i pro celé olejové odvětví. Zatímco máslo coby významný indikátor cenového vývoje je předmětem téměř denních debat, druhá potravinářská komodita z kategorie olejů a tuků zůstává trochu mimo pozornost. A to navzdory tomu, že málokdo se při každodenním stravování kuchyňským olejům vyhne a že trh s nimi prochází nepozorovaně překotným vývojem.
Co se dočtete dál
- Kolik domácnosti utratí ze kuchyňské oleje.
- Jak se mění cena základní potraviny a obliba jednotlivých druhů.
- Kdo jsou největší výrobci.
- Co je to HOSO a proč je v olejovém průmyslu trendem.
