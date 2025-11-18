Nynější napětí mezi tureckými obchodníky a italským výrobcem Nutelly ukazuje, jak rychle se může z regionálních potíží stát problém na globálním trhu. Podle serveru Financial Times slabá úroda a prudce rostoucí ceny lískových oříšků přerostly v otevřený spor s koncernem Ferrero, který patří k největším odběratelům této komodity na světě.
Co se dočtete dál
- Jak přesně Ferrero ospravedlňuje dočasné pozastavení nákupů lískových oříšků.
- Jak se změnily ceny lískových oříšků a jaký to má dopad na farmáře.
- Jak turecké úřady a antimonopolní orgány reagovaly na spor s Ferrerem.
- Jak Ferrero plánuje diverzifikovat dodavatele.
- Jakou roli hrají spekulanti a obchodníci ve zvyšování cen.
