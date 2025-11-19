Na počátku 13. století, v době, kdy se Evropa pomalu vzpamatovávala z období středověké izolace a začínala se znovu otevírat světu, vzniklo dílo, které zásadně proměnilo způsob, jakým lidé počítají, obchodují a uvažují o číslech i o světě samotném. Touto knihou byla Liber Abaci (Kniha o počítání), kterou v roce 1202 napsal italský matematik Leonardo z Pisy, známější jako Fibonacci (jeho otec Guglielmo byl přezdíván Bonaccio, tedy dobrák, a Leonardo tento spis podepsal jako filius Bonacci – syn Bonacciův).
Co se dočtete dál
- V čem byla Liber Abaci revoluční.
- Co bylo zásadní pro úspěch knihy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.