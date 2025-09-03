Když šli Češi před čtyřmi lety volit své poslance, rostly ceny meziročně už takřka o šest procent. Tomu růst mezd a platů nestačil, a tak zaměstnanci začali chudnout. Neblahý trend trval ještě celé další dva roky. Až když inflace polevila, mohla reálná hodnota výplat růst. A to čím dál rychlejším tempem.

Podle dat, která statistici zveřejnili ve středu, stoupla ve druhém čtvrtletí průměrná mzda na 49 402 korun, a je tak o 7,8 procenta výše než před rokem. To vzhledem k umírněné inflaci znamená, že se kupní síla průměrné výplaty zvýšila o 5,3 procenta, což je nečekaně pozitivní vývoj, který navíc probíhá ve většině odvětví. Nadprůměrně si přitom polepšili například lidé pracující ve stavebnictví či v automobilkách, kde se výplata meziročně zvýšila v průměru o víc než desetinu.

A protože solidní růst reálných mezd pokračuje už čtvrté čtvrtletí v řadě a ekonomové i státní instituce očekávají pokračování trendu, lze předpokládat, že v době voleb už budou zaměstnanci ve srovnání s dobou před pandemií covidu-19 v plusu a těsně se přiblíží i rekordní životní úrovni dosažené krátce před tím, než inflační vlna začala koncem roku 2021 nabírat na síle.

Je to o to pozitivnější vývoj, že přidávání v soukromém sektoru je rychlejší než ve veřejném, nejde tedy o dopad předvolebního uplácení voličů. Snahu vlády držet růst platů ve veřejné sféře pod kontrolou ukazuje i výsledek středečního jednání tripartity, na němž odbory neprosadily svůj požadavek na přidání o sedm procent, v případě hůře placených profesí dokonce o 13 procent. 

Podrobnější pohled na data navíc ukazuje, že finanční situace českých domácností je ještě lepší, než naznačuje vývoj hrubých mezd.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Díky čemu zaměstnavatelé mohou – a musí – zvyšovat mzdy.
  • V čem se Češi vymykají z evropského průměru.
  • Co může být dodatečným dopingem ekonomiky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se