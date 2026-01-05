Zatím je nový formulář jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) prezentován hlavně jako administrativní zjednodušení – sám totiž nahradí 25 jiných povinných formulářů. Díky nově hlášeným podrobným údajům o odměňování a odpracovaných hodinách se ale firmy také ocitnou pod permanentním dohledem nad dodržováním zákoníku práce.
Takto detailně totiž stát do mzdového účetnictví zaměstnavatelů dosud viděl jen při namátkových kontrolách. Ministerstvo práce a sociálních věcí ubezpečuje, že nová komplexní data bude analyzovat výhradně pro potřeby odhalování nelegálního zaměstnávání.
Co se dočtete dál
- Co se nově stát o zaměstnancích dozví z měsíčního hlášení.
- Proč by to mohlo některé podnikatele zaskočit.
- Jak stát bude odhalovat nelegální zaměstnávání analýzou nových formulářů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.