Po dvou letech škrtů odstraní nová vláda od příštího roku stropy na zaměstnanecké benefity. Kromě toho ale podle zjištění HN zavede jeden zcela nový. Ministerstvo financí jím chce cílit hlavně na zaměstnance, kteří se starají o nemohoucí příbuzné. Právě těm by totiž mohly firmy na péči přispívat výhodněji než dosud. Plány kabinetu podle prvních ohlasů vítá byznys i poskytovatelé péče.
Co se dočtete dál
- Jak se mají rozšířit zaměstnanecké benefity.
- Jaký bude o příspěvek na sociální služby zájem.
- Jak novinka přispěje k financování péče.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.