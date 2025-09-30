Stát vůbec poprvé začne předávat zaměstnavatelům anonymizované informace o tom, jak a s čím marodí jejich zaměstnanci. Ti by se jimi měli inspirovat a nabídnout jim pomoc – například je poslat na očkování nebo na bezplatnou preventivní prohlídku. HN mají k dispozici první statistiky – týkají se toho, jaký dopad má očkování proti chřipce na nemocnost na pracovišti.
S iniciativou zapojit se do prevence přišli sami zaměstnavatelé. Ti se totiž obávají, že s rostoucími výdaji na zdravotnictví stát brzy sáhne ke zvýšení zdravotního pojištění. Širší sady dat chce ministerstvo zveřejnit v říjnu.
Co se dočtete dál
- Co se dá zjistit propojením dat o pacientech a zaměstnancích?
- Jak chce stát data využívat pro lepší prevenci nemocí?
- Jak se k nápadu stavějí zaměstnavatelé?
