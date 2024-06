Zatímco o důchodovou reformu se za posledních patnáct let pokouší už druhá vláda, zdravotnictví a sociální oblast zůstávají jen u koncepcí a analýz. Česko přitom i v tomto případě čeká náraz do zdi. Jen za posledních deset let se výdaje z veřejných rozpočtů na zdravotní a na sociální péči zdvojnásobily. A bude hůř – důvodem je stárnutí populace a s tím spojené rostoucí náklady. Pečovat o devadesátníka je totiž v průměru o polovinu dražší než v případě šedesátníků.

I proto teď ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky začíná bít na poplach. „Dnes tu máme 91 tisíc osob ve věkové skupině 85 až 89 let, v roce 2061 to bude téměř trojnásobek. A i počet lidí ve věku 90 až 94 let stoupne z dnešních 40 tisíc na 123 tisíc,“ upozorňuje na očekávané nárůsty počtu nejstarších seniorů ředitel resortního odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec.

