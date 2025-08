Po pětadvaceti letech končí ve funkci ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí muž, který stál u jeho zásadní proměny – z podfinancovaného zařízení ohroženého zánikem až po respektovanou porodnici. Ústav, který dnes patří mezi nejmodernější pracoviště svého druhu v Česku. Potýká se však s měnícími se představami žen o tom, jak a kde chtějí rodit, ale také s klesající porodností jako takovou. A tím i s úbytkem příjmů.

Nemocnici proto v následujících letech čeká přestavba a důraz i na jiné obory, jako je asistovaná reprodukce, plastická chirurgie nebo péče o zdraví kostí. „Nechtěl bych, aby se vše úplně změnilo a vytratil se duch našeho ústavu, ale musíme se pružně přizpůsobit. Nelze ale zavírat všechny porodní sály, musí se to dělat tak, aby se mohly kdykoli všechny znovu otevřít,“ říká v rozhovoru s HN uznávaný gynekolog a vysokoškolský pedagog Jaroslav Feyereisl.

Jak se za dobu vaší dlouhé kariéry proměnilo porodnictví?

Dřívější model péče byl převážně paternalistický způsob, kdy autority rozhodovaly a ženy víceméně poslouchaly a neměly nějakou vlastní představu, jak by chtěly porod prožít. To se v posledních letech dramaticky změnilo. Inspiraci jsme přebírali ze zahraničí, nejvíce například z Velké Británie a Nizozemska. Dnes my, kteří vedeme porody, musíme umět naslouchat ženám rodičkám, co si přejí. A je to výborný vývoj. Ale všechny pozitivní trendy mají i něco, co nás děsí.

Co máte v tomto směru na mysli?

