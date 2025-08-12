Největší světový výrobce brýlí EssilorLuxottica koupí od investiční skupiny MidEuropa zdravotnickou skupinu Optegra, která provozuje v Evropě přes třicet očních klinik včetně české sítě Lexum. Upozornil na to server Seznam Zprávy. Investiční skupina a francouzsko-italská EssilorLuxottica o dohodě na transakci informovaly koncem května s tím, že dokončení obchodu očekávají do konce letošního roku po splnění regulačních podmínek. Cenu nezveřejnily, podle výkonného ředitele Patria Corporate Finance Tomáše Adámka by mohla přesáhnout miliardu eur (přes 24,4 miliardy korun).
Lexum v Česku funguje od roku 1993, součástí Optegry je od roku 2014. Kliniky má v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Táboře a Plané. Oční ambulance v dalších sedmi menších městech. Podle informací na webu má 450 zaměstnanců a za třicet let fungování lékaři jejích klinik provedli 650 tisíc zákroků. Zaměřuje se na laserové operace očí, léčbu šedého a zeleného zákalu, šilhání nebo estetické operace očních víček.
Jak „kámen mudrců“ navrací lidem zrak. Vědcům se díky němu podařilo opravit těžce poškozené oči
EssilorLuxottica vyrábí mimo jiné brýle značek Ray-Ban nebo Oakley a po celém světě má přes 18 tisíc prodejen. S akciemi firmy se obchoduje na pařížské burze a hodnota společnosti je okolo 117 miliard eur (přes 2,8 bilionu korun), uvedly Seznam Zprávy.
Optegra má kliniky a ambulance vedle Česka také na Slovensku, v Polsku, Velké Británii a Nizozemsku a investiční skupina MidEuropa ji získala před dvěma lety od investiční skupiny H2 Equity Partners.
Výrobce brýlí podle svých zástupců současnou akvizicí vstupuje do nové oblasti, kde se komplexní péče o oči, pokročilá diagnostika, terapeutické zákroky a chirurgické léčby spojují v jednu platformu.
Podle Adámka mají investoři o zdravotnictví zájem kvůli vysoké stabilitě, zpravidla vysoké ziskovosti a dopadům stárnutí populace. „V posledních měsících vnímáme neustále se zvyšující zájem strategických i finančních investorů o zdravotnický sektor, obzvláště o subjekty, které jsou schopny efektivně do svých aktivit zakomponovat technologické inovace, pracovat s digitalizací a nástroji umělé inteligence,“ doplnil pro Seznam Zprávy Martin Vachata z poradenské společnosti Talers.
