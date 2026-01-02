Co se týče zahraničních pracovníků, sázejí zaměstnavatelé stále nejvíc na Ukrajince. U samotných zaměstnanců s dočasnou ochranou ale panuje nejistota, co se stane v případě uzavření příměří na Ukrajině. Ačkoliv se některé firmy kvůli tomu poohlíží například po zaměstnancích z Filipín nebo Mongolska, velká část kvóty pro tyto státy letos zůstala nevyužita. Právník a vedoucí partner advokátní kanceláře Spring Walk Jaroslav Zeman v rozhovoru pro HN jmenuje čtyři důvody, proč k tomu došlo.

„Spousta firem pořád není nastavená na to mluvit s pracovníky anglicky,“ říká Zeman, který se ve své profesi zaměřuje na pracovní právo, zejména na zaměstnávání zahraničních pracovníků na českém trhu, oblast agentur práce a zastupování klientů přes inspektoráty práce. Podle něj by se podmínky pro přivádění zahraničních pracovníků měly nastavit jinak, aby se k nim víc dostali i menší a začínající podnikatelé.

Co teď firmy v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků nejvíc řeší?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké mají obavy firmy, které zaměstnávají Ukrajince s dočasnou ochranou.
  • Proč panují u Vietnamu stále bezpečnostní obavy a jaké řešení Zeman navrhuje.
  • Proč podniky nevyužívají kvóty pro příchod Filipínců.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.