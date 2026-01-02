Co se týče zahraničních pracovníků, sázejí zaměstnavatelé stále nejvíc na Ukrajince. U samotných zaměstnanců s dočasnou ochranou ale panuje nejistota, co se stane v případě uzavření příměří na Ukrajině. Ačkoliv se některé firmy kvůli tomu poohlíží například po zaměstnancích z Filipín nebo Mongolska, velká část kvóty pro tyto státy letos zůstala nevyužita. Právník a vedoucí partner advokátní kanceláře Spring Walk Jaroslav Zeman v rozhovoru pro HN jmenuje čtyři důvody, proč k tomu došlo.
„Spousta firem pořád není nastavená na to mluvit s pracovníky anglicky,“ říká Zeman, který se ve své profesi zaměřuje na pracovní právo, zejména na zaměstnávání zahraničních pracovníků na českém trhu, oblast agentur práce a zastupování klientů přes inspektoráty práce. Podle něj by se podmínky pro přivádění zahraničních pracovníků měly nastavit jinak, aby se k nim víc dostali i menší a začínající podnikatelé.
Co teď firmy v souvislosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků nejvíc řeší?
Co se dočtete dál
- Jaké mají obavy firmy, které zaměstnávají Ukrajince s dočasnou ochranou.
- Proč panují u Vietnamu stále bezpečnostní obavy a jaké řešení Zeman navrhuje.
- Proč podniky nevyužívají kvóty pro příchod Filipínců.
