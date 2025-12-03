Na digitalizaci vízového procesu v Česku se řadu let těší jak cizinci přicházející za prací, tak i firmy, které si je najímají. Současný systém z 90. let je zastaralý, což podnikům výrazně komplikuje a protahuje nábor zahraničních pracovníků. Ministerstvo vnitra na jeho změně už řadu let pracuje, nicméně po podzimních volbách je osud projektu za stovky milionů korun výrazně ohrožen. Pokud nastupující vláda Andreje Babiše (ANO) do jara neschválí nový cizinecký zákon, peníze, které na digitální systém ministerstvo sehnalo, propadnou.
Co se dočtete dál
- Jak dlouho už se digitalizace a nový zákon chystá.
- Proč se zákon loni zasekl ve sněmovně.
- Jaké datum pro schválení zákona je dnes pro vnitro klíčové.
- Kolik bude projekt stát a proč jeho příprava zabere 2,5 roku.
