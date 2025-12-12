O možnosti poskytovat plně digitální hypotéky se v Česku hovoří již několik let. Až nyní ovšem lze vyřídit skutečně veškerou administrativu spojenou se žádostí o úvěr online. Důvodem je, že Bankovní identita – akciová společnost předních českých bank – začala nově nabízet službu BankiD QSIGN. Jde o kvalifikovaný digitální podpis, díky němuž odpadá zejména nutnost fyzických návštěv poboček bank či státních institucí.
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje nový kvalifikovaný digitální podpis BankiD QSIGN a proč je průlomem pro hypotéky.
- Které banky už umožňují plně online hypotéku a které se na digitální proces teprve připravují.
- Proč se banky zdráhají rozšířit kvalifikovaný podpis mimo hypoteční úvěry.
- Jak rychle roste počet uživatelů BankiD a kde lidé digitální identitu používají nejčastěji.
