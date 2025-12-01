Koncem týdne ČNB zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték klientům bank, kteří těmito úvěry financují nákup tzv. investičních nemovitostí. Z definice centrální banky jde o případy, kdy člověk žádá o úvěr na třetí a další byt či dům, anebo pokud je od počátku účelem pořízení obydlí k pronájmu.
Centrální bankéři krok zdůvodňují hlavně tím, že předcházejí potenciálním rizikům souvisejícím s těmito typy úvěrů již v jejich prvotní fázi. Jde zejména o situaci, kdy by na realitním trhu došlo k prudkému propadu cen nemovitostí, což by následně mohlo mít nepříznivý dopad do bilancí bank. A pak také snahou alespoň částečně zchladit rozpálený realitní trh, kde meziročně dvouciferným tempem rostou jak objemy hypotečních úvěrů, tak i ceny nemovitostí.
Jaké reálné dopady ale kroky ČNB budou mít?
Co se dočtete dál
- Jak nové limity ČNB sníží možnosti investorů pořizovat další nemovitosti na úvěr.
- Proč změna zřejmě neochladí růst cen bytů, přestože míří na investiční hypotéky.
-
- Jak banky už nyní pracují s vlastními limity a proč pro ně regulace nebude zásadní.
- Které skupiny investorů narazí na limity nejvíce a koho se opatření téměř nedotkne.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.