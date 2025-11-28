Stejně jako se koncem 19. století desítky tisíc lidí vydaly na Aljašku za zlatem, nyní se vrhají na nemovitosti. Byt a dům kdekoliv je totiž ještě lepší než zlatý důl. Jinak než pohádkovým zbohatnutím to přece skončit nemůže. Kurzy mnohdy velmi obskurních prodejců bohatství s názvem „Jak dosáhnout co největších zisků při nákupu a prodeji nemovitostí“ praskají ve švech. Výraz „flipování“ se zabydlel v běžném slovníku. Nákup nemovitosti „na investici“ ve velmi mladém věku s tím, že dotyčný majitel pak další roky bydlí se mnoha dalšími podobnými „boháči“ v pronajaté levné boudě, se bere jako nejlepší investiční strategie pro život. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že zisky z pronájmu nových bytů se pohybují spíše v záporných než nulových výnosech.
Sázka na růst ceny jistiny, tedy nemovitosti, se dnes nebere jako riziko, ale jako jistota.
Co se dočtete dál
- Jak chce ČNB omezit šílenství na trhu nemovitostí?
- Co žene poptávku nahoru?
- Jaké je skutečné řešení?
