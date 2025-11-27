Bankovní rada České národní banky (ČNB) doporučila bankám, aby zpřísnily limity pro nákupy investičních nemovitostí. Doporučení je platné k 1. dubnu 2026, zvyšuje požadavek na vlastní kapitál žadatele o hypotéku a stanovuje limit celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu. U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila.
Sliby politiků o dostupném bydlení nezabraly. Zájem o hypotéky pokračuje přes jejich vysokou cenu
Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent, maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.
Limity se budou vztahovat na nově poskytnuté hypotéky, uvedl člen bankovní rady Jakub Seidler. Odložená účinnost doporučení by podle něj měla posloužit k tomu, aby banky mohly dokončit už zahájená řízení o poskytnutí hypoték. Zdůraznil, že ČNB neočekává, že by se banky pokusily lhůtu využít k poskytnutí co největšího množství úvěrů před začátkem platnosti opatření.
Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. DTI i limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zůstávají deaktivované. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.
Seidler zdůraznil, že zpřísnění se týká relativně malé části hypotečního trhu. "Jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI," řekl. V minulosti podle něj už ČNB uplatňovala přísnější limit LTV pro hypotéky na investiční nemovitosti, později ale od opatření ustoupila.
Pokud by zpřísnění limitů platilo ve třetím čtvrtletí letošního roku, dotklo by se podle ČNB zhruba 7,5 procenta všech nově poskytnutých hypotečních úvěrů. Celkem by to objemem odpovídalo úvěrům zhruba za sedm miliard korun z celkových 83 miliard korun hypotečních úvěrů poskytnutých v tomto období.
Seidler upozornil, že podíl hypoték pro investiční nemovitosti se v posledních letech zvyšuje. Zároveň jsou tyto hypotéky pro banky rizikovější než hypotéky pro vlastní bydlení. V případě zhoršení situace na trhu může náhlý prodej těchto nemovitostí vyvolat ztráty v bilancích bank. Současné opatření by mělo toto riziko snížit.
ČNB také uvedla, že v prvním pololetí 2025 ceny nemovitostí zrychlily svůj růst, a to zejména u bytů. V příštích letech by podle centrální banky mělo tempo růstu cen zvolnit, riziko náhlého propadu cen je nízké. Cenová dostupnost bydlení se zhoršuje a domácnosti s mediánovými příjmy mohou při nákupu vlastního bydlení podstupovat zvýšené riziko nesplacení úvěru. Seidler ale upozornil na to, že byty převážně kupují domácnosti s vysokými příjmy, proto většina z nich toto riziko při čerpání hypotečních úvěrů nepodstupuje.
