V roce 2009 začalo v Česku platit nařízení, kterým stát určil pozice, na nichž nesmí pracovat agenturní zaměstnanec. Personální agentury nesmí od té doby pracovníka do firmy „dohodit“ třeba jako řidiče, montážního dělníka nebo svářeče. Seznam platí i dnes, kdy je nezaměstnanost přibližně poloviční než před 16 lety.
Regulace, která nahrává nelegálnímu zaměstnávání a „černým“ agenturám práce, bude navíc platit i nadále. A to i přes letošní snahu výčet podstatně zredukovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale chtělo současně s redukcí tohoto seznamu upřednostnit zavedené agentury, které na trhu působí alespoň tři roky, ostatním hrozilo, že se od ledna dostanou na druhou kolej. Právě kvůli tomu nakonec pokus narazil, a navrhovaná změna tak s nástupem nové vlády s největší pravděpodobností spadne pod stůl.
