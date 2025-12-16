Naučit se využívat schopnosti umělé inteligence nejen pro zrychlení práce, ale i při vzdělávání dětí ve školách, bude podle ředitelky pro oblast školství ve střední Evropě v Microsoftu Lenky Axlerové pro budoucnost klíčové. S AI se pro Česko podle ní otevírá příležitost zařadit se k ekonomicky nejúspěšnějším zemím na světě. I proto Microsoft rozjel iniciativu AI National Skilling Plan, v níž plánuje vyškolit v AI dovednostech 350 tisíc lidí – zaměřují se zejména na učitele, uchazeče o práci a úředníky.
Microsoft pravidelně analyzuje trendy na trhu práce, co nám říkají letošní čísla?
Osobně mi přijdou nejdůležitější tři údaje. Ukázalo se, že 78 procent vedoucích pracovníků, kteří budou nabírat novou pracovní sílu, zvažuje vytvoření specifických pozic souvisejících s využíváním umělé inteligence. Velká většina očekává, že když budou nabírat nového člověka, tak bude umět pracovat s umělou inteligencí alespoň na základní úrovni. Další zajímavé číslo je, že 83 procent vedoucích pracovníků věří, že umělá inteligence umožní juniorním zaměstnancům rychleji se dostat ke kvalifikovanější práci. Není to otázka budoucnosti, děje se to už teď. Třeba juniorní finanční analytici jsou s umělou inteligencí schopní dodat mnohem kvalitnější práci. A to platí i pro oblasti, jako je kybernetická bezpečnost.
Co se dočtete dál
- Jak se s AI mění pracovní náplň a možnosti zaměstnavatelů.
- Srovnání Česka s ostatními zeměmi.
- Jak konkrétně AI pomáhá s výukou čtení nebo při studiu na VŠ.
