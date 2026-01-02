Je to vlastně speciální sick day. Vždy jeden den v měsíci můžou ženy zaměstnané v plzeňské marketingové agentuře Ant napsat šéfovi Petru Zápotockému, že si berou menstruační volno, a bez dalších otázek ho dostanou. Firma druhý měsíc testuje nový benefit, který by měl ulehčit pracovní život zaměstnankyním, ale také zvednout jejich produktivitu.
Co se dočtete dál
- Proč firma zavedla menstruační volno a jak vše funguje.
- Jak to vnímají odborníci.
- Jak se praxe volna pro ženy osvědčila ve Španělsku nebo Japonsku.
