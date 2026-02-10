Nepřekvapí, že firmy považují investice do umělé inteligence za jednu z priorit pro letošní rok. Je to trend – devět z deseti generálních ředitelů globálních firem předpokládá růst své společnosti odvíjející se od investic do talentů a technologií, v čele s AI. Ukazuje to průzkum EY–Parthenon CEO Outlook pro letošek s 1200 šéfy velkých firem po celém světě.

Zároveň se ukazuje, že investice do AI nejsou u naprosté většiny firem efektivní, a to i ve vztahu k využití lidských zdrojů. Velká část zaměstnanců nevyužívá možnosti AI naplno a při práci ji používá převážně k činnostem, jako je sumarizace dokumentů, vyhledávaní informací či jednoduchý průzkum.

Zaměstnanci, kteří vynikají v hlubších dovednostech práce s AI, zároveň dosahují vyšší hodnoty a najdou širší uplatnění na pracovním trhu. Když firma nedokáže využít jejich potenciál, nezohlední jejich skutečnou kvalifikaci a přidanou hodnotu v jejich finančním ohodnocení, může se stát, že o takové experty přijde.

Pro identifikaci problému se stačí podívat na data. Průzkum EY Work Reimagined 2025 ukazuje, že u zaměstnavatelů nadále převažuje trend odměňovaní na základě individuálního anebo týmového výkonu nad odměňováním dle aktuálních dovedností zaměstnance. Zatímco 82 procent zaměstnavatelů uvádí, že celková kompenzace zaměstnanců odpovídá jejich dovednostem a zkušenostem, pouze 66 procent zaměstnanců s tímto tvrzením souhlasí.

Výsledkem masivních investic do AI tak může být paradox nechtěného personálního důsledku – odchodů těch nejlepších.

Řešení není jednoduché. Kromě správné firemní strategie, jak zapojit AI, musí také personalisté prokázat flexibilitu. Když systém odměňování nebude personalizovaný a flexibilní, aby odpovídal měnícím se potřebám zaměstnanců, firmy budou i nadále utápět prostředky v umělé inteligenci, která bude „ležet ladem“.

