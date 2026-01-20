Personalisté si v posledních letech všímají velké změny. V rámci firem mají stále silnější slovo. Péče o zaměstnance se totiž v prostředí tlaku na efektivitu posunula z „měkkého“ aspektu podnikání na strategickou záležitost. Takzvaní HRisté jsou tak stále častěji i součástí nejužšího vedení firem. A někde už dostávají i práci navíc – péči o robotické kolegy a přípravu strategie toho, jak je využívat.
„Dříve závisel úspěch firem na kapitálu nebo inovativních řešeních, dnes se v globalizovaném světě přístupy ke zdrojům vyrovnaly a hlavní konkurenční výhodu představují lidé a to, jak je máte motivované. A to HR dnes pomáhá zajistit daleko významněji než dříve. Ta změna je obrovská,“ popsala pro HN šéfka Asociace personalistů Jaroslava Rezlerová.
Co se dočtete dál
- Jakou má HR pozici v českých firmách napříč trhem.
- Jak tento vztah vnímají sami HRisté.
- Kam to půjde dál.
