Konec home officů, nedostatek lidí a upadající morálka. Pracovní prostředí se v posledních letech od základů mění a to klade nové nároky na péči o zaměstnance. Stále více firem si proto začíná uvědomovat, jak zásadní jsou pro jejich přežití personalisté, a část z nich je dosazuje i do nejvyššího vedení. Jaroslava Rezlerová, přední česká manažerka, která se v personálních otázkách pohybuje od 90. let, věří, že jejich role může být ještě silnější. Přispět k tomu chce i ona sama, a to skrze Asociaci personalistů ČR, kterou roky řídí. Nově se totiž spojuje s další významnou HR organizací. „Když se vedení nebude zajímat o aspekty jako angažovanost a duševní zdraví zaměstnanců, firma bude ztrácet. Buď máte spokojené lidi, nebo pořád odcházejí, vy hledáte nové a ti nejsou. Bohužel se s tím ale v českém prostředí zatím pracuje pořád málo,“ říká v rozhovoru s HN Rezlerová.
Co se dočtete dál
- Jakou pozici mají dnes pracovníci HR v českých firmách.
- Jak se bude dál vyvíjet zaměstnávání.
- Pozadí spojení organizací pod Asociaci personalistů ČR.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.