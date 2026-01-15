Konec home officů, nedostatek lidí a upadající morálka. Pracovní prostředí se v posledních letech od základů mění a to klade nové nároky na péči o zaměstnance. Stále více firem si proto začíná uvědomovat, jak zásadní jsou pro jejich přežití personalisté, a část z nich je dosazuje i do nejvyššího vedení. Jaroslava Rezlerová, přední česká manažerka, která se v personálních otázkách pohybuje od 90. let, věří, že jejich role může být ještě silnější. Přispět k tomu chce i ona sama, a to skrze Asociaci personalistů ČR, kterou roky řídí. Nově se totiž spojuje s další významnou HR organizací. „Když se vedení nebude zajímat o aspekty jako angažovanost a duševní zdraví zaměstnanců, firma bude ztrácet. Buď máte spokojené lidi, nebo pořád odcházejí, vy hledáte nové a ti nejsou. Bohužel se s tím ale v českém prostředí zatím pracuje pořád málo,“ říká v rozhovoru s HN Rezlerová.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou pozici mají dnes pracovníci HR v českých firmách.
  • Jak se bude dál vyvíjet zaměstnávání.
  • Pozadí spojení organizací pod Asociaci personalistů ČR.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.