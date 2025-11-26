Na trhu se o tom mluví už měsíce. Uchazeči o práci si stěžují na špatnou komunikaci firem během náboru. Velká část společností na zaslaný životopis vůbec nezareaguje a kandidáti tak ani nemají možnost zjistit, co udělali špatně nebo proč se na danou roli nehodili. Personální platforma proto provedla pokus, v rámci něhož oslovila tisícovku českých firem z pozice kandidátů s různými profily. A výsledek? Do měsíce se ani jednou neozvala více než polovina z nich.

