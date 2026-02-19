Ministerstvo financí představilo elektronickou evidenci tržeb – EET 2.0. Odstartovat má v lednu 2027, tedy deset let poté, co hnutí ANO spustilo v roce 2016 první vlnu původní EET.
Nepopulární povinnosti, jako byl tisk účtenek, a namátkové kontroly finanční správy v ní tentokrát nebudou. Na nesrovnalosti v tržbách chce tentokrát jít sofistikovaněji, srovnáváním dat. Zákon tento týden zamíří do připomínkového řízení, před létem by mohlo být hotové první čtení v parlamentu, plánuje ministerstvo. Na co konkrétně se nová elektronická evidence tržeb zaměří?
