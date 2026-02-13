Finanční správa vstupuje po letech zpoždění do 21. století a postupně se z ní stává úřad, který místo papírových formulářů pracuje s digitalizovanými daty. A to tak, že je dokáže analyzovat a využít k odhalování daňových úniků. Brzy bude mít k dispozici další velké informační databáze – letos jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů a příští rok EET, tedy elektronickou evidenci tržeb. „Od jednotného hlášení je to teoreticky kousek k výběru daní a pojistného na jednom místě. První kroky mohou nastat poměrně rychle, jinak je to ale práce na pět, spíš na deset let,“ říká šéfka finanční správy Simona Hornochová.
Do funkce jste byla vybrána před třemi lety za předchozího ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS. Toho ale po loňských parlamentních volbách vystřídala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Máte už jasno, jestli zůstanete v čele finanční správy příští čtyři roky?
To nevím (smích). Máme tu rozpracováno několik velkých projektů, jako je datový sklad, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, řadu rizikových a manažerských modelů vázaných na data. Výhodou je, že s nimi nová politická reprezentace ministerstva s ohledem na programové prohlášení vlády v principu souzní. S paní ministryní jsme se shodly, že výměna by teď nedávala smysl, takže nemáme žádnou dohodu, kdy má být konec. Teď k tomu přibyla další priorita – EET, která do našich plánů pěkně zapadla. Bude to další zdroj informací do datového skladu. Budoucnost správy daní je v digitalizaci a v analytice.
