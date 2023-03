Jako náměstkyně na ministerstvu financí pomáhala Andreji Babišovi (ANO) rozjet elektronickou evidenci tržeb (EET). Přestože proti evidenci dlouhodobě brojila ODS a loni ji zrušila, tak její ministr financí Zbyněk Stanjura jmenoval Simonu Hornochovou jako novou šéfku finanční správy. A dostala od něj za úkol zlidštit fungování úřadu, jehož reputace za posledních deset let u firem klesla. Velký podíl na tom mělo takzvané zaklekávání na podnikatele, zejména pomocí zajišťovacích příkazů. Hornochová také hodlá popohnat digitalizaci finanční správy a lépe pracovat s posbíranými daty. „Mají to dobře udělané v Estonsku – analýzou zjistí anomálie, které jde následně správce daně cíleně prověřit.“

Co vás vedlo k tomu ucházet se o post šéfa finanční správy a jak dlouho jste nad tím přemýšlela?

Zjistila jsem, že se připravuje novela zákona, která umožní, aby se o místo mohli ucházet i lidé zvenčí. Do té doby uchazeč musel mít minimálně pět let praxe ve finanční správě. Rozhodovala jsem se poměrně dlouho, přihlášku jsem šla podat až letos 23. ledna. Měla jsem samozřejmě pochybnosti, zda nejsem příliš naivní snílek, že něco změním. Obecně mě irituje, když vím, že se věci dají dělat lépe, a je frustrující, když konstruktivní připomínky nikdo neposlouchá. Když je teď šance, tak proč to nezkusit? Možná neuspěji, možná se historicky znemožním, ale i pokus zlepšit situaci v oboru, ve kterém se celý profesní život pohybuji, stojí za to.

Vaším šéfem je Zbyněk Stanjura, ministr financí za ODS. Máte blízko k této straně?

Nemám a nejdu pracovat pro žádnou politickou stranu, jdu pracovat pro stát. Moje myšlení je spíš pravicovější, to ano. Pan Stanjura mě zná z našich poměrně intenzivních debat v rámci rozpočtového výboru o daňové problematice, kterou jsem tam představovala coby tehdejší náměstkyně ministerstva financí.