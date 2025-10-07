Výnosy z prostituce je možné zdanit. Nejvyšší správní soud vydal přelomové rozhodnutí, když vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému řízení případ ženy, které se finanční úřady už deset let marně snaží zdanit milionové výnosy. Ty si vydělala jako „profesionální společnice“.
Soudy původně platební výměry finanční správy opakovaně rušily s odůvodněním, že nelegální činnost nelze danit. Nejvyšší správní soud ale s poukazem na praxi v jiných státech nyní řekl, že podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmu. Verdikt zveřejnil v pondělí. Stát by tak od ženy mohl dostat po deseti letech sporů milionovou daň a úroky z ní.
Co se dočtete dál
- Jak Nejvyšší správní soud změnil pohled na zdanění prostituce.
- Proč změnil rozsudek krajského soudu.
- Co na to říkají daňoví poradci.
- Jak to vidí neziskovky, pomáhající lidem poskytujícím erotické služby.
