Dlouho se tradovalo, že největší daňové úniky se v Česku odehrávají u DPH. Jenže to už dávno není pravda. Výpadky se přesunuly k daním firemním a berní úředníci k jejich rozsahu mají poprvé i detailní analýzu. Z ní mimo jiné plyne, že jen na přesunech zisků do zahraničí tratí český stát na firemních daních desítky miliard korun ročně.
Korporátní daň představuje po DPH druhý největší daňový příjem pro veřejné rozpočty – za rok 2024 se na ní vybralo 283 miliard korun. Díky novým datům by úřad měl do budoucna umět lépe cílit daňové kontroly a úniky odhalovat.
Co se dočtete dál
- Kolik utíká státu na firemních daních.
- Jaké způsoby daňových úniků firmy využívají.
- Jak se tomu dá zabránit.
