Finanční správa od loňského roku vidí detailně na příjmy v Česku registrovaných firem a podnikatelů z online platforem a teď má první konkrétní výsledky práce s novými daty. Zatím podle zjištění HN doměřila na daních přes půl miliardy korun. Drtivou většinu částky mají doplatit taxikářské firmy, které podnikají skrze aplikace jako Bolt a Uber. Zčásti jde o firmy, jež byly součástí loni odhalených organizovaných zločineckých skupin. Další kontrola aktuálně probíhá i u tvůrců obsahu na stále populárnějším webu OnlyFans, průběžně se berní úřad věnuje příjmům z ubytovacích platforem či influencerům.
Úřad měl některé údaje o příjemcích peněz z platforem k dispozici už dříve, ale musel si je aktivně žádat a spoléhat přitom na jejich spolupráci. Nyní má přísun dat zajištěn pravidelně.
