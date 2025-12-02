Vyhrál jste, blahopřejeme. Ale kde je naše daň? Po roce příprav a analýz finanční úřad tento týden rozešle „šťastným výhercům“ upozorňovací dopis, aby příjem dodanili. Vytipoval si hráče, kteří výhru vyšší než milion korun neuvedli ve svém daňovém přiznání.

Loni lidé v Česku v hazardu prosázeli 986 miliard a zpátky vyhráli 920 miliard korun. 

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.