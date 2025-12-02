Vyhrál jste, blahopřejeme. Ale kde je naše daň? Po roce příprav a analýz finanční úřad tento týden rozešle „šťastným výhercům“ upozorňovací dopis, aby příjem dodanili. Vytipoval si hráče, kteří výhru vyšší než milion korun neuvedli ve svém daňovém přiznání.
Loni lidé v Česku v hazardu prosázeli 986 miliard a zpátky vyhráli 920 miliard korun.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.